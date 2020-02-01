لندن 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في خطاب وجّهه إلى الأمة قبل ساعة من خروج بلاده رسميا من الاتحاد الأوروبي:" إن بريكست ليس النهاية بل بداية فصل جديد من مسيرتنا الوطنية الكبرى".وأوضح أن الأهم هذه الليلة هو أن نقول إنها ليست النهاية بل البداية، إنها لحظة بزوغ الفجر وبدء فصل جديد من مسيرتنا الوطنية الكبرى.وأضاف جونسون أيا تكُن العقبات على الطريق أنا أعلم أننا سننجح، مشددا على أن بريكست سيشكل نجاحا باهرا، وذلك في وقت تستعد فيه بلاده لبدء مفاوضات صعبة مع الاتحاد الأوروبي بشأن علاقتهما التجارية المستقبلية.وتابع : نريد أن تكون هذه بداية عهد جديد من التعاون الودي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا المفعمة بالطاقة.// انتهى //02:37ت م0140