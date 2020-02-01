نجامينا 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسالتقى الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، بالعاصمة انجامينا قائد قوة برخان الفرنسية في الساحل الجنرال لسكان فاكون.وبحث اللقاء وفق موقع رئاسة الجمهورية في تشاد طرق وسبل إرسال القوات التشادية للمناطق الحدودية للدول الثلاث مالي و النيجر وبوركينا فاسو للتصدي للإرهاب، والتي تدخل في خطة ما يعرف بـ "بوو " للحرب على الإرهاب في الساحل حسب قرارات رؤساء الدول الخمس بالساحل وفرنسا التي صدرت في ختام القمة التي عقدت في مدينة " بوو " جنوب فرنسا في الثالث عشر من يناير الجاري.// انتهى //03:03ت م0142