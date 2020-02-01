واشنطن 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 فبراير 2020 م واسوعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة فور خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتعزيز العلاقات الثنائية بين واشنطن ولندن.وقال بومبيو في تغريدة بعيد وقوع خروج لندن رسميا من الاتحاد الأوروبي "سنواصل تعزيز علاقاتنا القوية والمثمرة والمزدهرة أصلا مع بريطانيا، في الوقت الذي تفتح فيه صفحة جديدة من تاريخها.// انتهى //03:04ت م0143