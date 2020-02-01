غزة 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسجدد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم قصفه لعدة مواقع في قطاع غزة ما أحدث أضرارا جسيمة بممتلكات الفلسطينيين.وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أن مقاتلات حربية إسرائيلية استهدفت بصاروخ واحد على الأقل موقعا شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.وأضافت الوكالة أن طائرات الاحتلال استهدفت بأربعة صواريخ موقعا قرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف الفلسطينيين.وكانت المقاتلات الحربية الإسرائيلية قد قصفت فجر الجمعة موقعا وأراض زراعية بسبعة صواريخ جنوب قطاع غزة.// انتهى //04:01ت م0147