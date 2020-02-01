بكين 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 258 حالة منهم 45 حالة وفاة إضافية في مقاطعة هوبي حسب ما أعلنت السلطات الصحية المحلية مساء اليوم.كما تم تسجيل مايزيد عن 1347 حالة إصابة إضافية في هوبي خلال ال24 ساعة الماضية ما يرفع عدد الإصابات إلى 11000 في البلاد معظمهم في هوبي.وكانت الحصيلة السابقة للسلطات أشارت إلى تسجيل 213 حالة وفاة و 9692 إصابة مؤكدة.// انتهى //04:10ت م0148