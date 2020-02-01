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السبت 1441/6/7 هـ الموافق 2020/02/01 م واس
الرياض 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
محمد بن ناصر يدشّن مهرجان البن السابع.. ويلتقي مشايخ وأهالي بني مالك
أمير نجران يرعى الملتقى الثالث للمسؤولية المجتمعية.. الثلاثاء
رئيس الشورى: المملكة تدين التدخل بشؤون الدول الداخلية ورعاية قوى الإرهاب
مجالس التعاون الإسلامي تؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في تمكين الفلسطينيين من حقوقهم
الجبير يبحث والسفير الأميركي العلاقات الثنائية
السفير المعلمي يلتقي نائبة ممثل الأمم المتحدة الخاص لسورية
السديس: التجديد الصحيح للخطاب الديني يكون في الأداء دون المساس بالثوابت والمبادئ
إمام المسجد النبوي: الشريعة المحمدية جمعت بين الكمال واليسر
المملكة تدعم تحالف الأمم المتحدة للحضارات بمليون دولار
الشورى يعزز العلاقات البرلمانية مع أوكرانيا وسويسرا
إصابات خلال مهاجمة الاحتلال للمصلين في الأقصى
مشروع فلسطيني ضد «صفقة القرن» إلى مجلس الأمن
اختطاف سبعة مدنيين شمال بغداد
الجيش اليمني يسيطر على أربعة مواقع في الجوف
مؤامرات خامنئي تنكسر على «الصخرة العراقية»
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