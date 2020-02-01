الرياض 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:محمد بن ناصر يدشّن مهرجان البن السابع.. ويلتقي مشايخ وأهالي بني مالكأمير نجران يرعى الملتقى الثالث للمسؤولية المجتمعية.. الثلاثاءرئيس الشورى: المملكة تدين التدخل بشؤون الدول الداخلية ورعاية قوى الإرهابمجالس التعاون الإسلامي تؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في تمكين الفلسطينيين من حقوقهمالجبير يبحث والسفير الأميركي العلاقات الثنائيةالسفير المعلمي يلتقي نائبة ممثل الأمم المتحدة الخاص لسوريةالسديس: التجديد الصحيح للخطاب الديني يكون في الأداء دون المساس بالثوابت والمبادئإمام المسجد النبوي: الشريعة المحمدية جمعت بين الكمال واليسرالمملكة تدعم تحالف الأمم المتحدة للحضارات بمليون دولارالشورى يعزز العلاقات البرلمانية مع أوكرانيا وسويسراإصابات خلال مهاجمة الاحتلال للمصلين في الأقصىمشروع فلسطيني ضد «صفقة القرن» إلى مجلس الأمناختطاف سبعة مدنيين شمال بغدادالجيش اليمني يسيطر على أربعة مواقع في الجوفمؤامرات خامنئي تنكسر على «الصخرة العراقية»// يتبع //06:06ت م0003