وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الاقتصاد السعودي.. وثقة العالم ) : كل الشهادات تدخل فيها العاطفة، وتخضع للاحتمالات، عدا الشهادة في الاقتصاد؛ لأنها تعتمد على لغة الأرقام، وهي اللغة التي لا مجال فيها للمفاضلة إلا فيما يبوح به الرقم، وتكشفه تحليلاته، والنجاح المطرد الـذي أنجزه الاقتصاد الـوطني علـى صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمساهمة في استقرار الاقتصاد العالمي، ونال على إثره ترحيب مجلس الـوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين «يحفظه الله» ، في جلسته الأخيرة، بعد اطلاعه على تقرير مشاركات وفد المملكة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، يؤكد بجلاء على الثقة التي حظي بها الاقتصاد الـسعودي عالميا، نسبة لـدور المملكة الرائد والمؤثر في صناعة التحول الاقتصادي، خاصة وهي التي ترأس قمة العشرين لهذا العام 2020 م، وتجلى أكثر فأكثر فيما أعلنته الهيئة الـعامة للاستثمار من خلال شراكتها مع مؤتمر الأمم المتحدة لـلـتجارة والـتنمية (أونكتاد) لإقامة القمة العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر في أكتوبر المقبل بالرياض، وهي المرة الأولـى التي تنعقد فيها هذه القمة الهامة في منطقة الشرق الأوسط، ويلتئم فيها ما يزيد على 250 مشاركا من أهم خبراء الاقتصاد وصناع الـقرار الـدولـيين، وذلـك في إطار خطط المملكة وسعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية، عبر ما حققته من نجاحات كبيرة على مدى عامين متتاليين، ساهمت في رفع مستوى الثقة بالاقتصاد السعودي، وأثمرت عن دخول أكثر من 1130 شركة أجنبية للمملكة عام 2019 م، بزيادة بلغت 45 ? عن العام الـذي سبقه، وهو ما يؤكد سلامة الخطط الاقتصادية، وكفاءة البرامج التي سخرتها المملكة للقضاء على الفساد المالي والإداري، وتعزيز قيم الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي، وانعكاس ذلك على مؤشرات القياس الـعالمية، حيث تقدم ترتيب المملكة في مؤشرات مدركات لعام 2019 م، لتتقدم دول مجموعة العشرين.وأضافت : وإذا ما وضعنا هـذه المعطيات مع ما أدلـى به وزير الصناعة والـثروة المعدنية على هامش منتدى الخطوط الحديدية حيال برنامج التحوّل الاقتصادي، واستثمار أكثر من 100 مليار ريال؛ لتمكين شركات التعدين، وبالتالي صعود تصنيف شركة (معادن) السعودية نتيجة لذلك من الترتيب 128 إلـى الترتيب 11 على مستوى العالم، فإننا سنصل إلى حقيقة أن الاقتصاد الدولي لا يمنح شهادته جزافا، ولا مجاملة، وإنما يقدمها لمن يجبر الأرقام على أن تتحدث عن مشاريعه، ويضعها في عين العالم، ليشكل منها بالتالي عنصر الاستقطاب الأكبر لكافة قطاعات الإنتاج الدولية.// يتبع //06:07ت م0005