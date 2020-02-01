وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي أخيرا ) : مع انسحاب بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي، تبدأ مرحلة صعبة من المفاوضات بين الطرفين، تتعلق بالاتفاق التجاري المستقبلي بينهما. بالطبع هناك خسائر لكلا الطرفين من القرار البريطاني الذي اتخذ بناء على استفتاء الانسحاب الشهير الذي أجري عام 2016، وهناك مصاعب كبيرة على صعيد التفاهم بين شريكين تاريخيين، ليس فقط منذ زمن انضمام المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، بل منذ قرون عديدة، تخللتها حروب ومؤامرات وتوتر، لكن الشراكة وصلت أوجها في الواقع في أعقاب انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. فهذه الحرب أحدثت نظاما أوروبيا جديدا بالفعل يستند أساسا إلى التضحيات التي قدمتها الدول الأوروبية كلها في هذه الحرب، كرس الشراكة خلال الأزمات لتنتقل إلى مرحلة البناء والتنمية وإزالة آثار الحرب نفسها، على الأرض ومن النفوس أيضا.وتابعت : لمهم خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسيبقى الحال على ما هو عليه بين الجانبين حتى نهاية العام الجاري، وهي الفترة التي من المفترض أن يتم فيها إنجاز الاتفاق التجاري بينهما. لكن المعطيات السابقة التي تلت الاستفتاء البريطاني الشهير، تشير إلى أن هذه الفترة لن تكون كافية للوصول إلى اتفاق. فهناك تداخلات وتشعبات كبيرة بين الطرفين، فضلا عن أن كلا منهما يسعى إلى الحصول على أفضل اتفاق له. وهذا يعني اختلافات كثيرة بل تضاربا أيضا، مع ترجيح كفة تمديد الفترة المقررة لإبرام الاتفاق المذكور. غير أن ذلك ليس سهلا أيضا. فالحكومة البريطانية الحالية تلتزم بقوة بالجدول الزمني، وهذه الحكومة مندفعة بكل ما لديها من قوة لإتمام الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بأي ثمن.وبينت : وهذا سيعيد أجواء التوتر بين الطرفين التي سادت خلال المفاوضات الطويلة حول اتفاق "الطلاق" الذي نفذ صباح اليوم السبت. منذ البداية لم يرغب الاتحاد الأوروبي خصوصا الدول الكبرى فيه أن يتم الانسحاب البريطاني أصلا. فهذه الكتلة الضخمة تعتمد أساسا على دعم القوى الكبرى فيها، وبريطانيا إحداها، الأمر الذي سيؤدي اعتبارا من بداية العام المقبل إلى عجز في ميزانية المفوضية الأوروبية يصل إلى 12 يورو، هي في الواقع جزء من مساهمة المملكة المتحدة في هذه الميزانية. صحيح لن يحدث انهيار في هذا المجال، فدولة كألمانيا مستعدة دائما لحل المشكلات المالية التي يواجهها الاتحاد بالتعاون بالدرجة الأولى مع فرنسا، لكن الصحيح أيضا، أن مثل هذا العجز له إشارات معنوية، كما يجب على الكتلة الأوروبية أن تعيد رسم موازنتها العامة بشكل جديد.وختمت : لكن بريطانيا ستتعرض بالطبع لخسائر في مطلع عام 2021 إذا ما تم الخروج النهائي دون اتفاق. علما أن مسؤولين في حكومة بوريس جونسون يرجحون علنا هذا النوع من الخروج. فهناك دعم مالي أوروبي للمملكة المتحدة "كعضو في الاتحاد" يشمل كل شيء تقريبا، وهذا الدعم ستخسره البلاد، وعلى الحكومة تعويضه بأسرع وقت بالطبع. فضلا عن الخسائر التجارية الأخرى التي ستنجم عن إتمام الخروج بلا اتفاق، بما في ذلك عودة التعرفة الجمركية على البضائع، وإخضاع الحركة التجارية اليومية للتدقيق والتفتيش، وغير ذلك من الامتيازات التي تتمتع بها أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. الخروج الرسمي لبريطانيا من الاتحاد تم بالفعل، لكنه ليس إلا مرحلة أولى على طريق رسم خريطة مستقبل العلاقة بين بروكسل ولندن. فالمتعلقات بينهما واسعة ومتنوعة وعميقة، وفضها أو التفاهم حولها، ليس بالأمر السهل، إضافة إلى المرارة الأوروبية الموجودة أساسا منذ إعلان المملكة المتحدة نيتها الخروج من الاتحاد.// يتبع //06:07ت م0007