مدريد / ميونخ 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسقالت وزارة الصحة الإسبانية مساء أمس إن المركز الوطني للأحياء الدقيقة أكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في جزيرة نائية تابعة لجزر الكناري.وكان المريض ضمن مجموعة من خمسة أفراد خضعوا للمتابعة والعزل بعد اكتشاف مخالطتهم لرجل ألماني مصاب بالفيروس.من جهة أخرى ارتفعت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في ألمانيا إلى سبع حالات بعد إصابة أول طفل في ألمانيا بعدوى الفيروس كآخر حالة إصابة به.وأكدت وزارة الصحة في ولاية بافاريا أمس إصابة الطفل وقالت إن والده مصاب بالفيروس وهو من دائرة تراونشتاين في الولاية، وأضافت أن رجلا آخر ثبتت لديه الإصابة أيضا من دائرة فورستنفيلدبروك.// انتهى //06:07ت م0009