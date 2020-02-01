جده 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسوقّعت جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أم القرى اتفاقيتي تعاون بمجال تدريب وتأهيل الصيادلة السعوديين مع "ميرك الألمانية" وإتاحة الفرصة للكادر الأكاديمي في الجامعتين في عمل مشاريع بحثية مشتركة.ووقع الاتفاقيتين من جانب جامعة الملك عبدالعزيز عميد كلية الصيدلة الدكتور هاني زكريا عصفور، ومن جامعة أم القرى عميد كلية الصيدلة الدكتور فيصل بن عتيق المالكي، في حين مثل "ميرك الألمانية" ، مدير الشركة بالمملكة الدكتور هيثم حبشي .ونصت الاتفاقيتان على استيعاب عدد من طلاب وطالبات الجامعتين في مرحلة البكالوريوس والامتياز والدراسات العليا للتدريب في أقسام "ميرك الألمانية حسب الإمكانات والقدرات الاستيعابية وبما لا يقل عن عدد 6 طلاب ولا يزيد عن 8 طلاب وطالبات لكل جامعة.وأوضح عميد كلية الصيدلة بجامعة أم القرى الدكتور فيصل المالكي أن الاتفاقية بين كلية الصيدلة بالجامعة وشركة ميرك تعد نقلة نوعية في مجال التدريب الصيدلي، لافتا النظر النظر إلى أنها تأتي في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص ، واستمرارا لمبادراتها المجتمعية لخدمة أبناء هذا الوطن الغالي، ونقل التدريب وتوطينه.وأكد الدكتور المالكي أن جامعة أم القرى ممثلة بكلية الصيدلة أولت هذه الاتفاقية اهتماما بالغاً، إيمانا منها بأن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسا في النجاح وداعما له ، مشيرا إلى أن شركة ميرك تتولى في إطار الاتفاقية إعداد برنامج تدريبي لطلاب وطالبات كلية الصيدلة، امتدادا لإسهامها في الارتقاء بمهنة الصيدلة في شتى المجالات الصحية.وأشار عميد كلية الصيدلة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور هاني عصفور إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، نظرا لما تلعبه من دور مهم في تهيئة الخريجين من الطلاب والطالبات لسوق العمل وأن يكونوا جاهزين لمرحلة ما بعد التخرج، مفيدا أن الجامعة تهدف من خلال الاتفاقية إلى تهيئة الخريجين من خلال إكسابهم العديد من المهارات المهمة التي تسهّل لهم الطريق في المرحلة المقبلة بعد تخرجهم من الجامعة.ولفت الدكتور عصفور النظر إلى أن الجامعة تسعى من خلال الشراكات سواء كان مع شركة ميرك أو مع المستشفيات المختلفة التي تتعامل معها كلية الصيدلة إلى اكتساب الطلاب الجانب المهني بعد تخرجهم .وبيّن مدير شركة ميرك بالمملكة الدكتور هيثم حبشي أن الشركة تهدف من خلال هاتين الاتفاقيتين إلى التوسع في الشراكات التي من شأنها الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية والصيدلانية في المملكة من خلال إيجاد كوادر سعودية مؤهلة تسهم في تطبيق أعلى معايير الجودة في الخدمات الدوائية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة ، موضحا أن هاتين الاتفاقيتين تأتي امتدادا لثلاث اتفاقيات سابقة مع ثلاث جامعات وهي جامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن وجامعة القصيم.// انتهى //07:12ت م0011