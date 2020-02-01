نيويورك 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسشارك نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، أمس ، في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنيويورك، في اجتماع أعضاء المجلس التنفيذي من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) آخيم شتاينر.وتأتي مشاركة المملكة بصفتها عضوا فاعلا في المجموعات الإقليمية في الأمم المتحدة، وعضوا في المجلس التنفيذي لبرنامج ‫الأمم المتحدة الإنمائي، ومشاركا أساسيا وفاعلا في أنشطته الإنمائية.ويهدف اجتماع أعضاء المجلس من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ مع الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تعزيز التعاون الانمائي بين البرنامج ودول المجموعة بما يخدم دول المنطقة ويساعدها على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبحث معالجة المشكلات التي تعيق ذلك.حضر الاجتماع رئيس اللجنة الاقتصادية بالوفد بندر بن مهدي النهدي.// انتهى //07:33ت م0012