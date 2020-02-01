الرياض 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسيقوم وفد من جمعية الكشافة العربية السعودية، بعد غدٍ الاثنين، بزيارة إلى المكتب الكشفي العالمي في كوالالمبور ، برئاسة نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، بناء على دعوة تلقتها الجمعية من الصندوق الكشفي العالمي.وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن الزيارة تأتي للاطلاع على الخبرات الكشفية والالتقاء بالمسؤولين هناك ، والتعرف من كثب على الخدمات المتاحة من المكتب للجمعيات الكشفية الأعضاء.وأفاد الحربي أن برنامج الزيارة يتضمن استعراض منجزات المشروع الكشفي العالمي رسل السلام والخطط المستقبلية، والالتقاء بأعضاء المكتب، والخطط المستقبلية لعملية التغيير في الجمعية تماشياً مع رؤية 2030 ومعايير المنظمة الكشفية العالمية.// انتهى //08:19ت م0014