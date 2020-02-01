رفحاء 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسنفذت جمعية رؤوم لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية خلال العام المنصرم 2019،أكثر من 11 برنامجاً تطويرياً وأسرياً،إلى جانب مساعدات بلغت إجمالي تكلفتها 2.951.048 ريالاً.وشملت البرامج المنفذة،الكفالة الغذائية ،المساعدات الطارئة،كسوة الشتاء ،صرف الأجهزة الكهربائية وصيانتها، كفالة الأيتام، كفالة أم اليتيم، كسوة العيدين،زكاة الفطر،سداد فواتير الكهرباء، والإعانة الطبية.// انتهى //08:21ت م0015