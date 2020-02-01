طرابلس 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واستناولت الصحف الليبية الصادرة اليوم تواصل الاشتباكات بجنوب العاصمة طرابلس وجنوب شرق مصراتة, مبينة مواصلة تركيا خرقها للقرارات الدولية وقرارات برلين بحظر توريد الأسلحة والمسلحين إلى ليبيا مما يزيد تعقيد الأزمة.ورصدت دعوة المؤسسة الوطنية للنفط الجهات المسؤولة عن الإقفالات غير القانونية لمنشآتها إلى إنهائها والسماح لها باستئناف عملياتها فورًا, محذرة من مزيدالخسائر جراء الهبوط الحاد لإنتاج الخام، موضحة أن إجمالي قيمة الخسائر منذ بداية هذا الإقفالات غير القانونية وصل إلى 622 مليونًا و80 ألفًا و32 دورًا.ونقلت تحذير رئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني من تمدد خطر الأزمة الليبية إلى المستوى الإقليمي والدولي، ما لم يتم وقف إطلاق النار، وإيجاد حل سياسي، مطالباالاتحاد الأفريقي بالقيام بدوره في هذا المجال، مشددا على ضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل إيجاد حل للأزمة.// انتهى //09:15ت م0016