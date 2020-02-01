سول 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسأعلنت السلطات الكورية الجنوبية اكتشاف الحالة رقم 12 من المصابين بفيروس كورونا الجديد.وأكد مركز تدابير الحجر الصحي المركزي، أنه تم التأكد من إصابة حالة إضافية بفيروس كورونا الجديد لتصل عدد الحالات إلى 12 حالة حتى الآن، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.وأضاف المركز أن المريض الـ12 هو رجل صيني في الـ49 من عمره، وكان قد أقام في اليابان لفترة، قبل أن يدخل كوريا في يوم 19 يناير الماضي عبر مطار (كيمبو) الدولي بسول.// انتهى //10:16ت م0017