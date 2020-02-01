القاهرة 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم البيان المشترك الذي أصدرته مصر والسودان وإثيوبيا وتم خلاله الإعلان عن التوصل إلى اتفاق حول عدد من الموضوعات يتصدرها وضع جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة.وسلطت الضوء على تأكيد وزارة الصحة المصرية أنه لم يتم رصد أي حالات اشتباه أو إصابة بفيروس "كورونا" في مصر، مشيرة إلى الإجراءات الوقائية وخطة التأمين الاحترازية لمنع تسلل الوباء إلى داخل البلاد.وأشارت إلى الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم بمقر جامعة الدول العربية لبحث التصدي لخطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ونشرت تأكيد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أن خطة ترامب للسلام تنتهك القانون الدولي المتعلق بتقرير المصير وحيازة أرض بالقوة وضم مناطق محتلة وتشجع على إنكار الحقوق المتساوية للفلسطينيين في إسرائيل.وأنبأت عن إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال احتجاجات ضد الخطة الأمريكية للسلام.وتطرقت صحف القاهرة في متفرقات أخرى إلى الوضع في الأراضي الليبية، مبرزه عرض الجزائر استضافة مؤتمر للمصالحة الوطنية بين طرفي النزاع الليبي.// انتهى //10:25ت م0018