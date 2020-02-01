الرياض 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واساختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم أمس مشاركتها في ملتقى شباب الوطن، الذي أقيم بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، واستمر خمسة أيام اعتباراً من يوم الأحد 1441/6/1هـ.وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد بن صالح المذن أن المشاركة جاءت من خلال جناح يحتوي على أربعة أركان لتعريف الشباب والمجتمع بالمؤسسة والمنشآت التدريبية والتخصصات والبرامج التي تقدمها في منطقة القصيم وآلية التدريب والقبول وعرض إنجازاتها خلال الأعوام الماضية والركن الثاني يحوي قسم المسؤولية المجتمعية وإسهامات الإدارة والمنشآت في المنطقة في هذا المجال، والركن الثالث للتعريف ببرامج ريادة الأعمال وخدماتها لشباب الوطن، كما خصص الرابع للتعريف بمعهد الخطوط السعودية الحديدية (سرب).وقدم "المذن" الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على الدعم غير المحدود، وإشادة سموه بجهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجناح الإدارة المشارك بملتقى شباب الوطن وكذلك قدم شكره لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد والقائمين على الملتقى.يذكر أن ملتقى شباب الوطن، نظمه مجلس شباب القصيم، بمشاركة أكثر من 50 ريادياً، وأعضاء مجالس شباب المناطق بالمملكة، لطرح تطلعاتهم وآمالهم، والمشاركة في الجلسة الحوارية مع سموه ومع أمناء مجالس الشباب بالمملكة لاستعراض برامجهم التي تعنى بالشباب، من خلال هذا الملتقى الذي يعد نافذة إثرائية للشباب، حيث يضم الملتقى أيضا العديد من الفعاليات المصاحبة وورش العمل والندوات المتخصصة بمشاركة فاعلة لعدد من القطاعات والجهات الحكومية من داخل المنطقة وخارجها.// انتهى //10:47ت م0020