جيزان 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء بالمنطقة غداً، الدورة الأساسية لتصحيح وتلقين التلاوة في مرحلتها الأولى، وذلك في عدد من جوامع المنطقة.ويشارك في تقديم الدورة التي تستمر خمسة أيام عدد من الدعاة والمختصين، فيما يحصل المشاركون على شهادات معتمدة من معهد الأئمة والخطباء.// انتهى //11:08ت م0021