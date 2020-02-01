بيروت 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتشديد رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب على أهمية مكافحة الفساد وتأكيده أن الوضع الاقتصادي في البلد وفي كل القطاعات يعاني صعوبات.وركزت على إعلان وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس خلال زيارته الرسمية لبيروت عن القمة الثلاثية القبرصية اللبنانية اليونانية والتي ستسضيفها نوقسيا في الربيع المقبل.وفي آخر التطورات الميدانية التي تشهدها الأراضي السورية سلطت الضوء على تصريحات المبعوث الأميركي الخاص في شأن سوريا جيمس جيفري الذي كشف عن نزوح نحو 700 ألف مدني في شمال غربي سوريا باتجاه الحدود التركية وتحذيره من مخاطر أزمة دولية.وفي الشأن العراقي أخبرت عن تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن العراقية والمحتجين المطالبين بالإصلاح ومكافحة الفساد في ساحة الوثبة القريبة من ساحة التحرير بالعاصمة بغداد.ولفتت صحف لبنان إلى إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ بسبب تسارع تفشي فيروس كورنا المستجد في الصين وانتشاره إلى أكثر من 20 دولة في العالم.// انتهى //11:11ت م0022