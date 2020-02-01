الخرطوم 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إعلان الرئيس التشادي إدريس ديبى رعايته لمؤتمر المناطق الحدودية لتحقيق السلام بين المجتمعات القبلية على طول الشريط الحدودي مع السودان، وذلك دعما لمسيرة السلام والمفاوضات الجارية الآن في جوبا.ولفتت الانتباه إلى مقتل 16 من عناصر الميليشيات الحوثية على يد الجيش اليمني في استدارج للميليشيات بمنطقة صلب الجبلية شرق نهم.وأشارت إلى دفع قوات الجيش الليبي بتعزيزات إلى قواتها المتمركزة في العاصمة طرابلس وعززت من مواقعها في عدد من محاور القتال.وسلطت الضوء على انطلاق مسيرات غضب، أمس في الضفة الغربية وغزة، تنديداً ورفضاً لخطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وعرجت على تجدد الصدامات وإطلاق النار أمس، في ساحة الوثبة ببغداد، حيث سقط جرحى في صفوف المحتجين نتيجة إطلاق للرصاص الحي وسط العاصمة بغداد.وركزت على تأكيد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، حسان دياب أن الوضع الاقتصادي في لبنان يعاني صعوبات، آملاً أن تستطيع الحكومة تحقيق إنجاز يؤدي إلى الخروج من الأزمة التي يعيشها لبنان.//انتهى//11:29ت م0025