رام الله 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم مطالبة رئيس دولة فلسطين محمود عباس العالم العربي خلال لقاءه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في العاصمة المصرية القاهرة، بالوقوف إلى جانب الموقف الفلسطيني المُشدد على أنه لا سلام ولا خطة ولا تفاهم ولا تفاوض دون القدس.وأشارت إلى استشهاد ، طفل فلسطيني من محافظة خانيونس، متأثرًا بجروح أصيب بها خلال مشاركته في المسيرات الأسبوعية السلمية جنوب قطاع غزة.وسلطت الضوء على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية المنددة "بصفقة القرن" في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.وتحدثت صحف فلسطين عن انتقاد الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر خطة الرئيس دونالد ترامب المزعومة للسلام في الشرق الأوسط قائلاً إنها "تقوض آفاق السلام العادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين".وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات جمهورية باكستان الإسلامية موقفها ودعمها الثابت للقضية الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس، وفق القرارات الشرعية الدولية المنصوص عليها في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.وأوردت صحف فلسطين ما عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش،أمس الجمعة، عن الاستعداد لدعم وحدة واستقرار العراق.// انتهى //11:32ت م0027