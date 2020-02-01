أبوعريش 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش مساء أمس، برنامجًا تدريبيًا بعنوان " فهم الشخصيات وكيفية التعامل معها" وذلك بمسرح مهرجان أبوعريش ، ضمن برامج الملتقى الأسري الرابع الذي تنظمه اللجنة حاليًا.وشارك في البرنامج نحو 320 متدربًا ومتدربة، تعرفوا على أهداف البرنامج في التعرف على شخصيات الآخرين واكتشاف الذوات ومعرفة طرق التعامل مع الشخصيات حسب أنواعها، ومعرفة نقاط القوة والضعف لدى كل شخصية، والعوامل المؤثرة في الشخصية من خلال الوراثة والبيئة والأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام والأصدقاء.// انتهى //11:44ت م0029