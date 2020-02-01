جيزان 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واستنطلق مساء غد، الفعاليات المصاحبة لمهرجان البن السابع بجبال منطقة جازان، التي ينظمها مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان، وذلك بالشارع الثقافي بكورنيش مدينة جيزان الشمالي.وأوضح وكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية عبدالله بن صالح المديميغ أن الفعاليات المصاحبة تشهد مشاركة ست محافظات من القطاع الجبلي بمنطقة جازان تشتهر بزراعة وإنتاج البن وهي الداير وفيفاء وهروب والعيدابي والعارضة والرّيث، حيث يشارك 18 مزارعًا بعرض منتجاتهم من البن ، مشيرًا إلى أن فعاليات البن بالشارع الثقافي تستمر أربعة أيام ، وتقدم للزوار عرضًا لثقافات إعداد وتحميص البن حول العالم إلى جانب الثقافة العربية، فضلًا عن الأركان المتخصصة لرواد الأعمال في تحميص وإعداد القهوة.وأكد المديميغ حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس التنمية السياحية على دعم وتشجيع زراعة البن في محافظات القطاع الجبلي ، مشيرًا إلى أن الفعاليات المصاحبة لمهرجان البن تتيح فرصة للمزارعين لعرض منتجاتهم من ثمار البن ، وتتيح فرصة لرواد الأعمال في عرض تجاربهم الاستثمارية في مجال إعداد القهوة .// انتهى //12:07ت م0031