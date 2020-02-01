بغداد 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم ترقب الشارع العراقي لحسم ملف تسمية رئيس الوزراء الجديد، بعدما انقضت المهلة التي منحها رئيس الجمهورية برهم صالح للكتل السياسية للاتفاق على مرشح للمنصب.ونقلت الدعوات للبدء باعتصامات سلمية حاشدة قرب المنطقة الخضراء للضغط باتجاه الاتفاق على تسمية رئيس وزراء جديد " غيرجدلي" يتولى إجراء انتخابات مبكرة, مشيرة إلى مماطلة من وصفتهم بالبعض في تحقيق مطالب المتظاهرين المعلنة.وعرجت على إجراءات الحكومة لمنع دخول فايروس كورونا إلى العراق من بينها تجهيز مستشفى لاستقبال المواطنين الوافدين من المناطق المصابة بالفايروس.وتطرقت الصحف إلى خروج بريطانيا رسميًا أمس الجمعة من الاتحاد الأوروبي لتنهي بذلك علاقة استمرت 47 عاما.// انتهى //12:15ت م0032