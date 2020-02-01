القاهرة 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسأجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم سلسلة من المشاورات مع عدد من وزراء الخارجية العرب كل على حدة في الاجتماع الوزاري العربي غير العادي، حيث التقى أبو الغيط وزير خارجية دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزير خارجية لبنان الدكتور ناصيف حتي، ووزير خارجية جمهورية العراق الدكتور محمد علي الحكيم رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية.وتناولت اللقاءات تطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية والبند الرئيسي المطروح أمام الدورة غير العادية لوزراء الخارجية لبحث ما يسمى بـ "صفقة القرن" التي طرحها الرئيس الأمريكي بمشاركة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.// انتهى //12:28ت م0033