إسلام آباد 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم وقف باكستان جميع الرحلات الجوية من وإلى المدن الصينية على الفور بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل في الصين، وتحذير معظم دول العالم مواطنيها من السفر إلى الصين.واهتمت بمناقشة وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي والمبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام الأفغانية زلماي خليل زاد الجهود المبذولة لإحلال السلام في أفغانستان، إلى جانب الوضع الأمني الإقليمي.وسلطت الضوء على مساعي باكستان لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأفريقية، ودعوة باكستان للدول الأفريقية إلى الاستفادة من الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني للوصول إلى أسواق آسيا الوسطى.وأخبرت عن تخفيف عدد من الدول العالم تحذيرات السفر إلى باكستان بسبب تحسن الوضع الأمني في المدن الباكستانية.وأشارت إلى تضرر المحاصيل الزراعية في إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان بسبب هجوم الجراد.وتابعت في الشأن الدولي خروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاماً من الانضمام، والتحدي الذي تشكله حرائق الغابات في أستراليا، وتطورات الوضع الأمني في ليبيا.وتناقلت أنباء نجاح الشرطة الهندية في قتل رجل احتجز أكثر من 20 طفلاً كرهائن في عيد ميلاد زائف أقامه لطفلته البالغة من العمر عاماً واحداً.// انتهى //12:29ت م0034