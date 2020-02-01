الرباط 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بأعمال الاجتماع الثامن للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا الذي انعقد في برازيليا، مبرزة تحذيرات رئيس الدبلوماسية المغربية ناصر بوريطة من أن الوضع يتدهور بشكل لا يصدق، خارجا عن كل سيطرة، وعلى حساب المصلحة العليا للشعب الليبي و الفاعلين الليبيين،مسجلا أن اتفاق الصخيرات السياسي لا يزال يشكل "مرجعا مرنا لاستيعاب الوقائع الجديدة".وواصلت اهتمامها بردود الفعل العربية والدولية، إزاء خطة الرئيس الأمريكي لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.كما تابعت الصحف موجة الغضب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تشهد مسيرات غضب،في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، تنديداً ورفضاً لخطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وتناولت الوضع في العراق، على خلفية تجدد الصدامات في بغداد،بين قوات الأمن و المحتجين الذين يطالبون باصلاحات سياسية.ولفتت الصحف المغربية إلى إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ بسبب تسارع تفشي فيروس كورنا المستجد في الصين وانتشاره إلى أكثر من 20 دولة في العالم.//انتهى//12:34ت م0035