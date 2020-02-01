الجزائر 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الزيارة التي سيقوم بها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الجزائر غدًا، مشيرة إلى أن قمة بين قيادتي البلدين ستبحث التعاون الثنائي والأزمة الليبية وتداعيات التصعيد العسكري في ليبيا على أمن واستقرار المنطقة.وتحدثت عن دعوة الجزائر على لسان رئيس الوزراء عبد العزيز جراد الاتحاد الإفريقي إلى الأخذ بزمام المبادرة في مسار تسوية الأزمة الليبية مقترحًا عقد مؤتمر للمصالحة بين الفرقاء بالجزائر.وتطرقت إلى الوضع في فلسطين، مخبرة عن عقد جامعة الدول العربية اجتماعًا وزاريا طارئًا حول "صفقة القرن" وذلك لبلورة موقف عربي موحد تجاهها.وفي أخبار دولية أخرى، تطرقت صحف الجزائر إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاما من العضوية، وسط احتفال تاريخي لأنصار الانسحاب يتقدمهم رئيس الوزراء بوريس جونسون.// انتهى //13:01ت م0037