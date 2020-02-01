بغداد 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واستواصلت في ساحات التظاهرفي بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق اليوم فعاليات الحراك الشعبي السلمي المطالب بالإصلاحات السياسية والاقتصادية, ومحاسبة الفاسدين وقتلة المتظاهرين.وشهدت ساحة التحريرفي بغداد مساء أمس وصباح اليوم تدفق المزيد من المحتجين, في تزامن مع قرب انتهاء المهلة التي منحها رئيس الجمهورية للكتل السياسية لترشيح رئيس وزراء جديد, التي تنتهي بنهاية اليوم السبت.وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية في تقرير صحفي اليوم بأن جميع محافظات وسط وجنوب البلاد شهدت صباح اليوم هدوءًا ملحوظًا, ولاسيما ساحات الاعتصام والتظاهر المركزية.// انتهى //13:08ت م0038