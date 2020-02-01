إسلام آباد 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسقررت الحكومة الباكستانية إعلان حالة طوارئ وطنية لمكافحة حملات الجراد التي تهدد المحاصيل الزراعية في البلاد.جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد برئاسة رئيس الوزراء عمران خان في إسلام آباد بحضور كبار المسئولين لمناقشة الخسائر التي لحقت بالمحاصيل الزراعية في أنحاء مختلفة من البلاد بسبب حملات الجراد.وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم أن رئيس الوزراء أمر السلطات المعنية بوضع خطة عمل وطنية للتعامل مع حملات الجراد.وقال عمران خان إن حماية قطاع الزراعة والمزارعين هي أولوية قصوى للحكومة في حيث يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة على وجه السرعة لمنع فقدان المحاصيل بسبب الجراد.// انتهى //13:25ت م0040