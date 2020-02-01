تونس 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بإعلان رئيس الحكومة المكلف إلياس فخفاخ أن برنامج عمل الحكومة أو ما يسمى " الوثيقة التعاقدية " سيتم توقيعها اليوم ، مؤكدًا أن الأحزاب السياسي الذي سيدعم حكومته يتكون من عشرة أحزاب ويمتد على ثلثي نواب البرلمان.إفريقيا ، كان الشأن الليبي أهم ما خاضت فيه ، حيث نقلت عن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي ، أن التسوية الليبية لا يجوز أن تكون حلبة للمنافسة بين مختلف الدول ، مشددا على ضرورة دعم مجلس الأمن الدولي الخطوات التي تساعد على إطلاق المسار السياسي لعملية التسوية في البلاد.وأبرزت صحف السبت خبر انفصال بريطانيا رسميا عن الاتحاد الأوروبي بعد علاقة استمرت نحو 47 عاما ، لتصبح بذلك أول دولة تغادر الاتحاد الأوروبي لتبدأ مرحلة غير محددة المعالم تمثل أشد ضربة لجهود دامت 70 عاما لتحقيق الوحدة الأوروبية على أنقاض الحرب العالمية الثانية.وألقت الضوء على مواصلة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع بين دول العالم بعد أن تسبب بعد آخر إحصائية في مقتل أكثر من مائتي شخص في الصين منذ ظهوره وانتشر إلى حد الآن في 22 دولة وخلف قرابة العشرة آلاف إصابة.دوليا تناقلت صحف تونس إعلان السلطات الاسترالية أمس حالة الطوارئ في العاصمة كانابيرا بسبب اشتعال حرائق غابات ضخمة في المدينة الواقعة جنوب شرقي البلاد، داعية السكان الى البقاء في حالة يقضة من أجل عمليات إجلاء محتملة.// انتهى //13:28ت م0041