القاهرة 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين إسماعيل.وأفاد بيان صادر عن مكتب الأمين العام للجامعة اليوم، أن اللقاء تناول آخر تطورات الأوضاع في السودان والجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة السودانية لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في البلاد ومعالجة التحديات الاقتصادية الملحة التي تواجهها وإتمام مجمل الاستحقاقات ذات الصلة باستكمال المرحلة الانتقالية.وأشار إلى تأكيد أبو الغيط، على التزام الجامعة العربية بمواصلة دورها لمساندة السودان في هذه المرحلة المهمة عبر تعبئة الدعم العربي المتناسق لتلبية أولويات واحتياجات جمهورية السودان المختلفة لتمكينها من عبور تحديات المرحلة الانتقالية، وخاصة في سبيل إنجاح عملية السلام القائمة بين الحكومة والحركات المسلحة، وإعفاء السودان من ديونه الخارجية، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.// انتهى //13:48ت م0043