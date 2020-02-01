جيزان 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تصحب برياح سطحية نشطة ، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش ، و أحد المسارحة ، و الدرب ، و الطوال ، و العارضة ، و بيش ، و صامطة ، و صبيا ، و فرسان ، و المناطق المفتوحة و الطرق السريعة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر - بمشية الله - حتى الساعة الـ 8 مساءً.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //14:32ت م0049