بيروت 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسشددت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان على أهمية وحدة الموقف الفلسطيني وتوحيد صفوف الفصائل السياسية في مواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.وأكدت القيادة الفلسطينية في بيان اليوم أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بالتنازل عن أي حق من حقوقه المشروعة، ويرفض كل الصفقات والمؤامرات التي تحاك للنيل من قضيته ومشروعه الوطني.وعدت أن الشعب بقيادة الرئيس محمود عباس قادر على مواجهة هذه المشاريع بكل عزم وارادة على طريق معركة التحرير والانعتاق من الاحتلال.ودعت الى ترسيخ الوحدة الفلسطينية وإلى اقتناص اللحظة التاريخية المصيرية التي تمر بها القضية في تعزيز البيت الداخلي الفلسطيني في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني داخل وطنه وفي دول الشتات.// انتهى //14:51ت م0051