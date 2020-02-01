خيبر بختون خوا 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 560 حقيبة شتوية في مديرية شانقلا بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,800 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في العديد من الدول المحتاجة.// انتهى //14:55ت م0052