المدينة المنورة 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسوجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بتسخير المشاريع والبرامج النوعية التي تنفذها الجمعية لخدمة أبنائها من خريجي الجامعات وتوجيه طاقاتهم الإبداعية من خلال إيجاد فرص العمل المناسبة لهم في تلك المشاريع.وأكد سموه خلال ترؤس أعمال الجلسة الأولى لمجلس إدارة الجمعية للعام 2020م، وضع خطة تنفيذية لرفع نسبة إيرادات الاستثمارات والأوقاف إلى 50% من إجمالي الإيرادات العامة للجمعية خلال السنوات المُقبلة، مشيداً بمشروع وقف النخيل الذي أطلقته للتبرع بإجمالي 106 ألف نخلة وجرى غرس حوالي 15% خلال الفترة الماضية.كما وجه سموه بدراسة إمكانية الاستفادة من خدمات المياه المُعالجة الثلاثية في ري أشجار النخيل التي تعمل الجمعية على رعايتها في هذا المشروع النوعي بالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة تطوير المنطقة.وأعرب الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز عن شكره للجهود التي تبذلها إدارة الجمعية والانجازات التي حققتها في رعاية الأيتام خلال العام الماضي 2019، مشيداً بالمؤشرات الإحصائية التي تؤكد تصاعد مستوى الأداء في خدمات وبرامج الجمعية المقدمة لرعاية الأيتام وأمهاتهم على مستوى المنطقة.واستعرض المجلس خلال أعمال الجلسة مراحل تنفيذ مشروع وقف النخيل بخيبر ومزرعة الوقف النموذجية، بالإضافة إلى احصائيات المستفيدين من برامج الإسكان التنموي بالشراكة مع وزارة الإسكان من خلال تسليم ١٢٠ وحدة سكنية بالمدينة المنورة, إلى جانب ٢٥ وحدة سكنية في إسكان القرى والمحافظات التي تنفذها الجمعية وخطة الجمعية في تجهيز 12 وحدة سكنية جديدة تمهيداً لتسليمها، كما اطلع على آخر مستجدات مشروع بناء مقر الجمعية.من جهته أوضح أمين عام الجمعية الدكتور عبد المحسن الحربي أن المجلس استعرض تقرير الأمانة العامة للعام 2019 الذي سجلت الجمعية فيه رقما قياسياً في معدل النمو في الأداء المالي تجاوز 95% بقيمة إيرادات بلغت 138,380,734 مليون ريال، واستقبل متجر تكافل الإلكتروني تبرعات تجاوزت 40 مليون ريال.وبيّن الحربي أن إجمالي المصروفات على برامج كفالة الأيتام وأمهاتهم تُقدر بـ 63 مليون ريال، بالإضافة إلى 4,287,901 مليون خُصصّت للأنشطة التعليمية والتربوية ونحو مليون ريال خُصص لتأهيل وتمكين الأيتام وأمهاتهم ، كما تم دعم احتياجات الأرامل والإيجارات بمبلغ 1,716,618 ريال.وأشار الأمين العام للجمعية إلى مؤشرات الأداء الاجتماعي الذي سجلت فيه الكفالة الداعمة نسبة نمو بلغت 98% لمجموع 4.198 يتيم في حين بلغ عدد الأيتام المكفولين المستفيدين من نظام الكفالة الرئيسية 12,181 يتيم.وقدّم شكر وامتنان أعضاء المجلس ومستفيدي جمعية تكافل كافة لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على مستوى الدعم الذي تحظى به الجمعية التي أثمرت في تحقيق هذه الإنجازات بفضل الله ثم بفضل اهتمام سموه ودعمه المستمر لتمكين الأيتام وأسرهم في المنطقة.// انتهى //14:59ت م0053