اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 540 حقيبة شتوية في إقليم كشمير
السبت 1441/6/7 هـ الموافق 2020/02/01 م واس
كشمير 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 540 حقيبة شتوية في مديرية باغ بإقليم كشمير في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,700 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.
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15:01ت م
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