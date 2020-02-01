كشمير 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 540 حقيبة شتوية في مديرية باغ بإقليم كشمير في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,700 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.// انتهى //15:01ت م0055