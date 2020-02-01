البكيرية 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسشهدت فعاليات مهرجان "ربيع البكيرية 41" الذي تنظمه البلدية بمقر ملعب الجوهرة بالمحافظة ، حضوراً كثيفاً من الزوار ، الذي يُعد وجهة سياحية وترويحية متكاملة، نظرا لما يزخر به من تنوع في الفعاليات والبرامج التي تخدم جميع شرائح المجتمع.ويحوي المهرجان مشاركة للأسر المنتجة بالطبخ والمشغولات اليدوية وأركان الحرفيين وفعاليات إدارة التعليم والفعاليات النسائية ومسرح الفعاليات وخيمة الضيافة والخيمة التراثية والمزرعة القديمة والفود ترك.// انتهى //15:01ت م0056