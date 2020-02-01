الطائف 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسأقرت الادارة العامة لتعليم في محافظة الطائف خطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية (بنين) للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 1440 / 1441هـ صباحي ومسائي التي اشتملت على 320 برنامجاً تدريبياً.واشترطت الادارة للتسجيل في البرامج الصباحية أن تكون المسافة بين عمل المرشح ومقر التدريب 75 كم والتسجيل عبر المنجز بشرط موافقة الرئيس المباشر قبل بدء البرنامج بثلاثة أيام, أما البرامج المسائية فتنطلق من الساعة 4.30 عصراً وحتى 7.30 مساء الذي يبدأ يوم غد ولمدة 11 أسبوعا.// انتهى //15:06ت م0057