الداير 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واستنظم اللجنة المنظمة لمهرجان البن في نسخته السابعة بمحافظة الداير بني مالك غداً، عدداً من البرامج التدريبية, وذلك بمقر خيمة الورش التدريبية بالمهرجان بحي العرقين وفندق الرؤية بالمحافظة.و تشمل البرامج التدريبية برنامج "تطوير الزراعة العضوية بالمملكة" يقدمه المدربان فيصل المرشد وحسين مشيخي، وبرنامج "كيف تصنع من البن منتج ذو جودة عالية ؟" يقدمه المدرب حسين بن هادي المالكي، و برنامج "إنتاج العطور" يقدمه المدرب شافي آل ثابت.وتأتي هذه البرامج في إطار البرامج والأنشطة التي تنظمها اللجنة خلال فترة المهرجان الهادفة إلى إكساب المستفيدين المهارات العلمية والمهنية والرفع من مستواهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.// انتهى //15:08ت م0058