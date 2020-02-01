عنيزة 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسشاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة عنيزة بمعرضٍ توعويٍ بعنوان "ماذا لو فُقد الأمن ؟" في سجن عنيزة.وتأتي مشاركة الهيئة ضمن جهودها التوعوية والوقائية في حماية الفكر من الانحرافات الفكرية والمخالفات العقدية.واستهدف المعرض نزلاء السجن الذي يُقدم عبر شاشتي عرض يتم فيها عرض مقاطع (قِيَمُنا) المرئية من إنتاجات الرئاسة العامة، ومعرض يتم تقديم فيه شرح مفصل لمحتويات ولوحات، ويتم توزيع بعض الإهداءات للنزلاء من مطبوعات الرئاسة.// انتهى //15:22ت م0062