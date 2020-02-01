بريدة 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسواصل مهرجان الكليجا الثاني عشر فعالياته وبرامجه وأنشطته اليوم التي ارتكزت على ماتقدمه الأسر المنتجة من مأكولات شعبية وحرف ومشغولات يدوية تستهوي شرائح المجتمع المتعددة ، ويُعد المهرجان من أهم المهرجانات التي تعني بالأسر المنتجة ، ويحتضن بين جنباته أكثر من 150 أسرة منتجة.وأوضح المدير التنفذي للمهرجان سليمان القفاري أن المهرجان يتضمن مجموعة من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والتدريبية والترفيهية، كما يهدف لتشجيع الأسر المنتجة على الإنتاج وحب العمل، متمنياً أن تكون المخرجات بحجم التطلعات.// انتهى //15:23ت م0063