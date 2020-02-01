الدمام 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الثلاثاء القادم, الملتقى السنوي للدفاع المدني 2020 وينظمه الدفاع المدني تحت شعار "الحاضر .. وصناعة المستقبل" وتستمر فعالياته لمدة يومين.وأكد معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو أن الملتقى يُعد فرصة كبيرة لاستقطاب المختصين والمهتمين والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف إثراء النقاش وتقديم الاقتراحات وطرح الرؤى في البحث والكشف عن تقنيات جديدة تخدم مهام وأعمال رجال الدفاع المدني في مواجهة التحديات والحلول الميدانية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، مما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.ورفع الفريق العمرو الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة للملتقى ودعمه المتواصل لأنشطة المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، مؤكداً أن رعايته تؤكد حرص ولاة الأمر - حفظهم الله - على الرقي بمستوى الأجهزة الحكومية لتقديم أفضل الخدمات لهذا الوطن وأهله الكرام.// انتهى //15:26ت م0064