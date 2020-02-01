بريدة 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسشهد جناح فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم في ملتقى شباب الوطن, حضوراً كبيراً من زوار الملتقى الذي تنظمه لجنة شباب القصيم بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة والذي يستهدف في الفترة الصباحية طلاب وطالبات المدراس والكليات وفي الفترة المسائية شباب وفتيات المنطقة.وشملت المشاركة معرضاً وقائياً وتوعوياً في مكافحة الجرائم الإلكترونية، كما جرى تفعيل البرنامج الذي أطلقه سمو أمير المنطقة "تعزيز الأمن الفكري"، بالإضافة إلى تقديم هدايا وإصدارات الرئاسة للزوار.وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الوقائية والتوعوية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ صالح بن علي العميرة ودعم واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.// انتهى //15:31ت م0065