نواكشوط 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسالتقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني رئيس الكونغو دنيسا سو انغيسو، وذلك قبل مغادرته إلى الإمارات العربية المتحدة.وأوضحت الوكالة الموريتانية للأنباء أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والجهود التي تبذلها اللجنة رفيعة المستوى حول الوضع في ليبيا لحلحلة النزاع في هذه الدولة العربية الأفريقية من خلال مؤتمر شامل للفرقاء الليبيين فضلا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:13ت م0069