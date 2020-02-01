جيزان 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واس‫تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان غدًا، المرحلة الختامية للمشروع الوطني للتصاميم العلمية التقنية، بمشاركة 22 إدارة تعليمية بالمملكة، ويستمر لأربعة أيام بفندق راديسون بلو بمدينة جيزان.ورحب المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي بجميع الإدارات المشاركة، مشيراً إلى أهمية المشروع الوطني في تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطالبات ومنحهن الفرص للتفكير والتخطيط للقيام بمشاريع علمية مستقبلية وصقل المهارات العلمية وتطويرها عبر التنافس الشريف بينهن.يذكر أن المسابقة التي تنظمها وزارة التعليم هي مسابقة علمية تنافسية تنمي مهارات البحث العلمي والابتكار لدى طالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس التعليم العام مبنية على طرح الحلول الإبداعية لمشكلات الحياة وتصميم منتجات ابتكارية بوسائل تقنية متطورة في مجالات الحاسب الآلي والطباعة ثلاثية الإبعاد والمشاريع الإبداعية في مجال الروبوت.// انتهى //16:38ت م0073