بريدة 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسترعى صاحبة السمو الأميرة عبير بنت سلمان المنديل بعد غدٍ حفل جائزة "آل زامل" في دورتها العشرين, التي تنظمها إدارة تعليم محافظة عنيزة, وذلك بمركز الأميرة نورة الاجتماعي بالمحافظة, لتكريم 168 طالبة من مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي ومدارس تحفيظ القرآن الكريم وتعليم الكبيرات والتربية الخاصة كافة, من خلال الشراكة المجتمعية مع صندوق عائلة آل زامل (السليم، الزامل، المنصور، الروق).وأعرب مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة خالد بن جايز الحربي عن فخره واعتزازه بالطالبات المتفوقات اللاتي سيتم تكريمهن في هذا المحفل الكبير، مؤكدًا أنهن يمثلن كوكبة متميزة من قادة مستقبل الوطن اللاتي سيتحقق بهن الخير والنفع لوطنهن ولمجتمعهن بإذن الله.وأشار إلى أن استمرار الجائزة على مدى الـ 20 عاماً الماضية إنما هو استثمار بعيد المدى في طالبات عنيزة المتفوقات، ومن أجل ذلك تسخر الإدارة جميع الإمكانيات لتظهر هذه المناسبة الكبيرة بالمظهر الذي يليق باسم الجائزة ويليق بجهود بناتنا المتفوقات.وقال مدير تعليم عنيزة : حينما يكون الحديث عن البذل والعطاء في خدمة المجتمع فإنه يتبادر إلى أذهاننا العديد ممن قدموا لمجتمعاتهم الدعم والتحفيز، وفي محافظة عنيزة نفتخر بكوكبة من أبناء عنيزة البارّين الذين بذلوا الكثير والكثير في سبيل التعليم إيمانا منهم بأهميته ودوره في بناء الإنسان.ولفت الانتباه إلى أن جائزة "آل زامل" لتكريم المتفوقات أتت من أسرة كريمة حملت على عاتقها دعم التعليم وأهله لتنمية مستدامة لوطن الخير، وإن علينا أن نقف وقفة احترام وتقدير تليق بمستوى هذه الجائزة العريقة، ونقدم جزيل الشكر لهم على دعم بناتنا المتفوقات.وقدم الحربي شكره وتقديره لمجلس إدارة صندوق عائلة آل زامل (السليم، الزامل، المنصور، الروق) لدعم هذه الجائزة التي تمكنت ولله الحمد من تحقيق أهدافها في تحفيز الطالبات للعناية بالعلم والتنافس في التحصيل والتفوق.بدورها أوضحت حرم محافظ عنيزة منيرة السليم أن هذا هو يوم الوفاء لهذا الوطن الشامخ، ونحن نزف له كوكبة من فتيات الوطن مسلحين بسلاح العلم والمعرفة، ومن واجبنا الوطني والاجتماعي في صندوق الأسرة أسرة "آل زامل" المشاركة المجتمعية بمثل هذه المناسبات، وأن هذا التكريم والدعم الذي يقدمه الصندوق لأبناء (وطن) أعطانا الكثير، وحان الآن دورنا لنرد الفضل له برًّا وصلة, سائلة الله أن يحفظ الوطن وقيادته الرشيدة.وأكدت اهتمام ودعم حرم أمير منطقة القصيم صاحبة السمو الأميرة عبير بنت سلمان المنديل بالعلم وأهله، وتشجيعها المستمر هو محل تقدير أهالي عنيزة جميعاً, مقدمة الشكر والتقدير لسموها الكريم ولإدارة تعليم عنيزة.// انتهى //16:40ت م0075