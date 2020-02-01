سكاكا 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسأقامت جمعية سوار للتنمية الأسرية بصوير بالتعاون مع مركز لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأحياء غرب سكاكا دورة بعنوان "صناعة المبادرات الاجتماعية" ونفذها على مدى يومين خليل بن ابراهيم العضيد، وذلك بمقر الجمعية بصوير.وبدأت الدورة بتوضيح مفهوم المبادرة الاجتماعية والعناصر المهمة واللازمة التي تُبنى عليها إدارة وتنفيذ المبادرات، كما ناقش المدرب مع المتدربين أهمية نشر وتطبيق المبادرات ، وآلية بناء وتحقيق الشراكات المجتمعية والخطوات الصحيحة لبناء المبادرات.واشتملت الدورة على عددٍ من المحاور الرئيسة والمهمة لتحقيق الهدف من هذه الدورة ، من أهمها كيفية صناعة المبادرين, والمبادرات الاجتماعية والاحتياجات الإنسانية ، و تعظيم الأثر الاجتماعي.كما جرى تطبيق محاور البرنامج عملياً لتصميم المبادرات ومناقشتها وتقييمها مع المتدربين، بدايةً من تحديد الفكرة ودراستها المنطقية وقابليتها للتطبيق ، ومن ثم تحديد الأهداف والفئات المستهدفة ، بعدها البدء برسم خطة العمل ودراسة النتائج والآثار المتوقعة.وفي ختام الدورة قدم رئيس مجلس إدارة جمعية سوار عطالله بن مكمي الرويلي شكره و تقديره للمدرب خليل العضيد على إجابته الدعوة و تقديمه هذه الدورة النافعة والمفيدة، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن تحقق الهدف المنشود منها، والشكر موصول للحضور على تفاعلهم وحضورهم، مؤكدًا حرص الجمعية على تقديم المزيد من البرامج المختصة التي تستهدف جميع شرائح المجتمع وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.// انتهى //16:40ت م0076