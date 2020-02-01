عدن 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسقُتل نحو 35 من ميليشيا الحوثي الإرهابية وأصيب آخرون خلال معارك عنيفة مع الجيش اليمني في جبال الساقية المحاذية لجبال يام بمديرية نهم في شرق صنعاء.وقال القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن علي محسن الهدي في تصريح صحفي اليوم: إن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة تقدم لميليشيا الحوثي بالمدرعات وتم التصدي لها بعد مقتل 35 من عناصرها وأسر آخرين.وأضاف العميد الهدي أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تلقت ضربة موجعة في جبال الساقية، وأن الجيش تمكن من استعادة أسلحة بينها مدرعات خلال المعارك.وتشهد جبهات الجوف معارك عنيفة للأسبوع الثاني على التوالي تلقت فيها الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.// انتهى //17:01ت م0078