القاهرة 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك على هامش اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.وجرى خلال اللقاء استعراض جدول أعمال الاجتماع والاستعدادات والتحضيرات القائمة له.// انتهى //17:16ت م0080